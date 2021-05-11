نائب يكشف لـ NRT الجهات المتورطة في اعمال العنف والاغتيالات الاخيرة

2021/05/11 | 21:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارشيف

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كشف النائب حسن فدعم، الثلاثاء، عن الجهات التي تقف خلف اعمال العنف والاغتيالات التي طالت عدد من الناشطين والاعلاميين خلال الايام القليلة الماضية.

وقال فدعم في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (11 ايار 2021)، "اعتقد ان هناك أطرافا دولية ترتبط بها مجاميع داخلية تسعى لخلق الفوضى والتأثير على إجراء الانتخابات المبكرة لأنها تدرك ان العملية الانتخابية من شأنها ان تؤدي إلى استقرار العراق وخلق فرص النهوض والتنمية والتطور وهذا ما لا يتماشى مع طموحاتها غير المشروعة".

واضاف، ان "على الحكومة والقوى السياسية تفويت الفرصة عليها والتمسك بخيار الديمقراطية وعدم الخضوع لهذه المشاريع التخريبية وعليها فرض النظام والامن وحماية أرواح المواطنين والممتلكات وكذلك حماية البعثات الدبلوماسية".

واوضح فدعم، انه "يحدونا الأمل والتفاءل بأن العراق قادر على التغلب على هذه التحديات كما تغلب على ما سبقها من مؤامرات دولية تمثلت بداعش والإرهاب والاحتلال والطائفية وغيرها"، على حد تعبيره.

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