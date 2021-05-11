2021/05/11 | 21:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الخارجيّة: السياسةَ المتوازنة التي إنتهجتها الحكومة أسهمت بتهدئة وإستقرار المنطقة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:36

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