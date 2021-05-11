حكومة اقليم كوردستان تصدر توضيحا حول عطلة العيد

2021/05/11 | 21:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت حكومة اقليم كوردستان توضيحا حول الدوام في الدوائر الحكومية وعطلة عيد الفطر المبارك في اقليم كوردستان.

وقال دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك نتقدم باحر التهاني المسلمين في اقليم كوردستان بشكل خاص والعراق والعالم بشكل عام.

واضاف البيان: نعلم المواطنين الاعزاء بان الدوام يوم غد الاربعاء سيكون بشكل طبيعي في جميع المؤسسات التابعة لحكومة اقليم كوردستان وفقط يوم الخميس اول ايام العيد سيكون عطلة رسمية.

واوضح البيان: ان يوم الاحد 16/5/2021 وبعد انتهاء عيد الفطر المبارك سيتم استئناف الدوام في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية.

PUKmedia ترجمة

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