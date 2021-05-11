هل ستكون السعودية رائدة التغيير في الخطاب الديني في المنطقة العربية ؟؟؟ - أحلام أكرم

2021/05/11 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم للمرة الأولى في تاريخ المملكة تتطابق رؤية النظام السياسي السعودي مع رؤية الجيل الجديد الذي يُمثل القاعدة الشعبية بأن مصلحة المملكة والمواطن تقتضي التغيير وتحجيم سلطات المؤسسات الدينية بدون صخب ولا ثورة و بناء بنية تحتية مجتمعية جديدة تقوم على مشروعية وشرعية الدولة المستمدة فقط من شعبها وليس من السلطة الدينية ؟؟ أو من الضغوطات الخارجية بتبعات الإتهامات في أعقاب جريمة قتل الخاشوقجي ؟؟؟ السبب ......





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