الخلاض والفداء ح1 - عباس علي العلي

2021/05/11 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الخلاص والفداءفكرة الخلاص أو المنقذ من الخطيئة واحدة من تجليات القراءة التاريخية لحدث تأريخي تم تأويله وفهمه وفقا لدلالة الحدث عند الناس بالتأكيد، وقد يكون أولا يكون هو عين الفكرة أو تعبيرا عنها خاصة إذا قرأنا بإمعان إحداثيات الفكرة من معينها الأصلي، وبغياب المعين الأصلي الذي هو المدون في الرسالة أصلا تشتبك علينا الآراء مع المواقف الشخصية والتفسيرات والتأويلات الخاصة بدلا من الرجوع إلى النص ال ......





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