بيان ’هام’ من المرور العامة عشية الحظر الشامل: غرامات تلاحق المخالفين

2021/05/11 | 21:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، أن المخالفين لإجراءات حظر التجوال الشامل، سيواجهون بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف دينار، فيما اشارت إلى ان الاستثناء سيكون لمن يمتلك "باج" العمليات المشتركة لغرض العمل حصراً.

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وذكر قسم العلاقات والاعلام في المديرية عبر بيان تلقى "ناس" نسخة منه (11 ايار 2021)، ان "التزام المرور باجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص تشديد المحاسبة على المخالفين لبيان رقم 1 لسنة 2021 المتضمن فرض الغرامة 100 الف دينار على كل من يخالف الاجراءات".

واضاف البيان ان "التنسيق العالي مابين القوى الماسكة للارض مع قيادة العمليات المشتركة للحد من التنقل للاشخاص للمستثنين وغير المستثنين من الحظر"، موضحاً ان "الاستثناء لمن يمتلك باج العمليات المشتركة لغرض العمل حصراً".

ولفت الى ان "الغلق سيكون لبعض الطرق والجسور باستثناء جسري المثنى والرشيد"، مؤكداً انه "في حال الحاجة الى تغيير في الخطة سيتم الاعلان عنها".

وتابع "اكدنا على جميع المفارز مراعاة الحالات الانسانية كالمريض او المسافر بالاضافة الى تسهيل مرور المواد الغذائية"، لافتاً "لن يكون هناك غلقاً تاماً بالكتل الكونكرتية لاي منطقة فهناك طرق للدخول والخروج".

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