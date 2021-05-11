إصابة جنديين أثنين بنيران قناص لداعش شمال شرق بعقوبة

2021/05/11 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مصدر امني في ديالى: اصابة جنديين اثنين بنيران قناص داعشي استهدف نقطة مرابطة امنية للجيش قرب حوض حلوان في اطراف ناحية جلولاء 70كم شمال شرق بعقوبة فيما فرضت القوات الامنية اجرات مشددة

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