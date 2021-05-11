إنضباط الكرة تصدر عدداً من العقوبات بحق أندية ومدربين ولاعبين

2021/05/11 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الثلاثاء، الموافق 11/5/2021، اجتماعاً لمناقشة اعتراضات الأندية والإساءات التي حصلت في بعض المباريات.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" لدى مناقشة تقرير حكم مباراة ( النجدة وأمانة بغداد ) ضمن مباريات دوري الرديف ، وما جاء في التقرير من وجود إساءات وألفاظ خارجة عن الروح الرياضية من قبل المدرب المساعد لفريق النجدة ( محسن مهدور ) ، لذا تقرر معاقبة المدرب المذكور أعلاه بالإيقاف لمباراة واحدة استناداً لأحكام المادة 51 /1 انضباط ، على أن تنفذ العقوبة الإدارية بالتعاقب مع العقوبة الفنية.

وأضافت،" ولدى مناقشة تقرير مشرف مباراة ( النجدة والجامعة ) ، تقرر معاقبة مشرف فريق النجدة ( حسين حميد ) بالإيقاف لمباراتين ، استناداً لأحكام المادة 51 / 1 ، انضباط، وذلك عقب التجاوز الذي بدر منه تجاه الطاقم التحكيمي للمباراة".

وأشارت،" وبعد مناقشة تقرير حكم مباراة ( النجدة والزعفرانية ) ، تقرر معاقبة إداري فريق الزعفرانية ( يوسف نوري ) بالإيقاف لخمس مباريات ، استناداً لأحكام المادة 51 / 2 انضباط ، وذلك عقب محاولته الاعتداء على الحكم المساعد ، واستخدامه للألفاظ البذيئة وغير اللائقة".

واوضحت،" وتم مناقشة اعتراض فريق المرور على فريق الظفر ضمن دوري الشباب ، وبعد عدم حضور اللاعب المُعترض عليه الى اللجنة رغم الاستدعاء الرسمي ، تقرر اعتبار فريق شباب ( الظفر ) خاسرا ( 0-3 ) أمام فريق شباب المرور لإشراكه لاعبا غير مسجل في كشوفاته وفق المادة الثامنة / أولا، مسابقات، وحرمان اللاعب ( كرار حميد هاشم ) من اللعب حتى نهاية الموسم ، على أن يعاد رسم الاعتراض الى نادي المرور بعد مرور سبعة أيام ما لم يتم الطعن به أمام لجنة الاستئناف ".

وأكدت،" وبعد مناقشة تقرير مشرف مباراة ( الطلبة والقوة الجوية ) ضمن دوري الشباب ، وما جاء في كل الأوليات الخاصة بما حدث قبل المباراة ، قررت اللجنة نقل المباراة الى ملعب محايد تتوفر فيه كل شروط السلامة والأمان ، على أن تحدد لجنة المسابقات موعداً جديداً للمباراة ، استناداً الى المادة 25 مسابقات ، وتوجيه إنذار نهائي الى نادب الطلبة بضرورة تهيئة الملعب قبل إقامة المباريات ، وبخلافه سيتعرض النادي الى المساءلة القانونية".

وزادت،"وبناءً على ما جاء في تقرير الطاقم التحكيمي لمباراة ( اوروك والجنسية ) ضمن دوري الصالات ، وما تضمنه التقرير من اعتداء على الطاقم التحكيمي من قبل معالج فريق اوروك ( رائد وافي ) ولاعب اوروك ( مصطفى وافي ) ، تقرر معاقبة المذكورة أسماؤهما أعلاه بالحرمان لثلاث مباريات استناداً لأحكام المادة 47 صالات".

وبينت،" ولدى مناقشة اعتراض نادي الفتح على نادي التجارة ضمن دوري الرديف ، وبعد استدعاء اللاعبين المعترض عليهم من قبل اللجنة ، لم يحضر منهم سوى الحارس ( مؤمل علي خضير ) الذي أفاد بأنه لاعب نادي الأثير الناشط في دوري الدرجة الأولى، وان المدرب ( صباح محمد ) اتصل به وأبلغه باللعب مع الفريق، وان الفانيلة والبطاقة الخاصتين باللعب موجودتان، وانه لا ينتمي أصلا الى فريق التجارة ، وعليه قررت اللجنة اعتبار فريق رديف التجارة خاسرا ( 0-3 ) أمام فريق رديف الفتح ، استناداً للمادة الثامنة / أولا ، ومعاقبة مدرب فريق رديف التجارة ( صباح محمد ) بالإيقاف خمس مباريات وعدم مرافقة فريقه استناداً للمادة الثامنة / ثانيا ، على أن يعاد رسم الاعتراض الى نادي الفتح بعد مرور سبعة أيام ما لم يتم الطعن به أمام لجنة الاستئناف".

وختمت،" ولدى مناقشة اعتراض نادي الصليخ على نادي شباب الوطن، ضمن مباريات دوري الناشئين ، وبعد استدعاء اللجنة للاعب المعترض عليه، تبين لدى تدوين إفادته انه لم يشارك في المباراة، وقد تم إشراك لاعب آخر بدلا عنه برقم الفانيلة نفسه وببطاقة اللعب نفسها أيضا، وعليه تقرر اعتبار فريق ناشئة (شباب الوطن) خاسرا ( 0-3 ) وفق المادة الثامنة أولا مسابقات ، وحرمان اللاعب ( نور الصدر فلاح مهدي ) من اللعب أربع مباريات استناداً الى المادة الثامنة / اولا -ب مسابقات ، وحرمان مدرب فريق ناشئة ( شباب الوطن ) من مرافقة فريقه لأربع مباريات استناداً للمادة ثانيا / مسابقات ، على أن يعاد رسم الاعتراض الى نادي الصليخ بعد مرور سبعة أيام من إصدار القرار ، ما لم يتم الطعن به أمام لجنة الاستئناف".

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