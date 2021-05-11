نائب وزير الدفاع السعودي يبحث آفاق التعاون مع العراق

2021/05/11 | 21:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، آفاق التعاون والتنسيق بين المملكة والعراق، وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة والمصير المُشترك.جاء ذلك خلال زيارته لدولة العراق ولقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي …

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