اعتداء مسلح كويتي على صياد عراقي في المياه الاقليمية

2021/05/11 | 22:03 - المصدر: NRT عربية

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اعلن النائب كاظم الحمامي، الثلاثاء، تفاصيل إطلاق زورق كويتي النار على صياد عراقي في المياه الإقليمية.

وقال الحمامي في بيان تلقى موقع NRT نسخة منه، اليوم (11 ايار 2021)، انه في "التاسع من الشهر الحالي، أطلق زورق كويتي ثلاث رصاصات على الصياد العراقي (ياسر فرحان سلمان الحمداني) في خور عبد الله، العوامة 19".

وأضاف، أن "الصياد العراقي أصيب في منطقتي البطن والفخذ، ونقل إلى مستشفى أم قصر ثم إلى المستشفى التعليمي في البصرة، وهو في حالة خطرة الآن".

وأشار الحمامي، إلى أنه "يعمل على مخاطبة وزارة الخارجية العراقية لمتابعة هذا الاعتداء".

جدير بالذكر ان "الصيادين العراقيين يتعرضون بين فترة وأخرى للاعتقال في المياه الإقليمية من قبل خفر السواحل الكويتي، بسبب ما تعتبره الكويت "تجاوزا على مياهها الإقليمية".

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