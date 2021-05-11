طقس العراق: أمطار رعدية متفرقة وحالة من عدم الاستقرار الجوي

2021/05/11 | 22:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارشيف

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منذ 30 دقیقة

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تشير التوقعات الجوية، الثلاثاء، الى حالة من عدم الاستقرار وفرص لهطول الامطار بدءا من الليلة، مع ارتفاع في درجات الحرارة في عدد من المناطق العراقية.

وقال المتنبئ الجوي حسين الاسدي في تدوينة، تابعه NRT عربية اليوم (11 ايار 2021)، إن "حالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها البلاد، تستمر الليلة ويوم غد الأربعاء بزخات أمطار رعدية في مناطق عشوائية بين منطقة واخرى".

وأضاف، "حاليا تتواجد سحب رعدية على مناطق وسط البلاد، خصوصا النجف والديوانية، وبسبب ضعف الحالة لا يمكن وضع توقعات دقيقة، بمعنى أن فرص الأمطار الرعدية تشمل مناطق متفرقة من المنطقة الشمالية والوسطى والمنطقة الغربية وربما أجزاء من جنوب غرب البلاد جهة بادية المثنى، تصاحبها على فترات رياح نشطة مثيرة للغبار بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية".

وتابع أن "الرياح متقلبة الاتجاه في معظم المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة"، مبينا أن "درجات الحرارة المرتفعة مستمرة في مناطق وسط وجنوب البلاد خصوصاً وسط النهار وبشكل اقل في باقي المناطق".

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