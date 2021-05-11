2021/05/11 | 22:09 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 11 مايو 2021 | 10:05 مساءً

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مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنكليزي بعد خسارة جاره يونايتد أمام ليستر

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز موسم 2020 -2021 بعد خسارة جاره وملاحقه مانشستر يونايتد أمام ضيفه ليستر سيتي اليوم الثلاثاء 2-1.



وتوقف رصيد الشياطين الحمر عند النقطة 70 في المركز الثاني وبفارق 10 نقاط عن المتصدر مان سيتي.



وهذا اللقب الثالث لمان سيتي في السنوات الأربع الأخيرة مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا، علماً أنه توج هذا الموسم أيضاً بكأس الرابطة الإنكليزية، وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة مواطنه تشيلسي في المشهد الأخير.



وسجل للثعالب لوك توماس 10 و التركي كاجلار سويونكو 66، أما هدف يونايتد الوحيد فوقع عليه ماسون غرينوود 15

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