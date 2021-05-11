2021/05/11 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج نادي مانشستر سيتي، الثلاثاء، بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم من دون أن يلعب، وذلك بعد خسارة وصيفه وجاره مانشستر يونايتد على أرضه أمام ليستر سيتي 1-2 الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين.

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