أمانة بغداد تنفي منح متنزه الزوراء لأي جهة سياسية

2021/05/11 | 22:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

نفت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، ما تم ترويجه بشأن منح متنزه الزوراء لأي جهة سياسية، فيما أكدت السعي لإضافة متنزه آخر في العاصمة.

وقالت المديرية العامة للعلاقات والاعلام بالامانة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "ما روجت له عدد من وسائل الاعلام من معلومات ملفقة حول تقسيم متنزه الزوراء ومنحه لجهات سياسية، عار عن الصحة"، مبينة أن "رئيس الوزراء وأمين بغداد يسعيان بشكل حثيث للحفاظ على ماتبقى من مناطق (متنزهات وحدائق وتشجير) والتي تم استباحتها في السنوات السابقة بداعي مشاريع استثمارية شوهت المشهد الحضري لبغداد وأخلّت بالنسب المعتمدة عالميا للمساحات الخضراء داخل المدينة، مما حدا بأمين بغداد وبتوجيه من رئيس الوزراء دعوة مجلس الوزراء بمنع تخصيص (الحدائق-المتنزهات—التشجير) الى اية فعالية اخرى مغايرة حتى لو كانت سكنية".

واضاف البيان أن "أمانة بغداد تسعى الى إنشاء وتطوير مناطق أخرى تضاف الى متنزه الزوراء ومنها غابة بغداد في منطقة التاجيات شمال العاصمة والتي تم تخصيصها مؤخرا الى الامانة لتشكل متنفساً آخر لاهالي العاصمة الحبيبة"، داعية "وسائل الاعلام الى توخي الدقة والموضوعية في نقل الاخبار والمعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية".

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