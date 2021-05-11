وزارة العدل توجه موظفيها بتلقي جرعات اللقاح للحد من انتشار الفيروس

2021/05/11 | 22:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت وزارة العدل، الثلاثاء، موظفيها كافة إلى التوجه للمراكز الصحية لتلقي لقاح كورونا.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 ايار 2021)، انه "لمراعاة الظروف الصحية التي يمر بها بلدنا العزيز تدعو وزارة العدل موظفيها كافة الى التوجه للمراكز الصحية التي تتوفر فيها اللقاحات من اجل اخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم والقضاء على فايروس كورونا والحد من انتشاره".

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