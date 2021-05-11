2021/05/11 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فن الدراويش يعتمد الدوران حول النفس لبلوغ النشوة الروحية عائلة دمشقية تتوارث منذ قرن رقص المولوية الصوفية { دمشق (أ ف ب) – داخل أحد مطاعم دمشق القديمة، يُبهر أنس، ذو السنوات الثلاث وأصغر دراويش سوريا، الحاضرين وهو يدور بسرعة حول نفسه محافظاً على توازنه، فيخطف الأنظار من بقية أفراد عائلته التي توارثت رقص المولوية […]

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