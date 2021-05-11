2021/05/11 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنطلاق تصوير الجزء الأخير من الهيبة دمشق – الزمان كشف المخرج السوري، سامر البرقاوي، عن انطلاق تصوير الجزء الجديد من المسلسل السوري(الهيبة ) الذي حاز على شهرة واسعة في وقت قياسي وأحدث الكثير من الجدل بين متابعيه.وأكد المنتج صادق شحادة، في منشور له على صفحته الشخصية في (تويتر)، بدء تصوير مسلسل (الهيبة) بجزئه الخامس، والذي […]

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