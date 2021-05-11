2021/05/11 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رمضان الهند رمز التسامح والتراحم – معراج أحمد معراج الندوي يعد رمضان الكريم من الأشهر المقدسة عند المسلمين، له مراسمه الموحدة وطقوسه المميزة، يتساوي الجميع من المنتمين في أداء طقوسه، الصوم عنوانه التراحم عنوانه، ورسالته المواساة، ليس الغاية من الصيام الانقطاع عن الطعام والشراب، لكن الهدف الكامن من وراء هذه الطقوس هو الرجوع إلى الإنسانية […]

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