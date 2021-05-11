2021/05/11 | 22:40 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 11 مايو 2021 | 10:15 مساءً

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أسعار النفط تتراجع مع انحسار المخاوف من تعطل طويل الأمد لمنظومة كولونيال بايبلاين

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع انحسار المخاوف من تعطل طويل الأمد لمنظومة كولونيال بايبلاين لخطوط أنابيب الطاقة، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، في حين قلصت بعض شركات التكرير بساحل الخليج الأمريكي الإنتاج.



وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا بما يعادل 0.94 بالمئة إلى 64.31 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادتها سنتين، يوم امس الاثنين.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.82 بالمئة إلى 67.76 دولار للبرميل بعد ارتفاع أربعة سنتات يوم امس الاثنين.



وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا في مذكرة، اليوم الثلاثاء: "لم يكن أمد زيادة أسعار النفط طويلا، إذ يبدو أن تعطل كولونيال بايبلاين لن يكون له أثر طويل المدى".



أغلقت كولونيال بايبلاين، التي تنقل أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والديزل ووقود الطائرات، شبكتها يوم الجمعة بعدما تضررت من هجوم إلكتروني.



ومن المتوقع أن تصدر أوبك يوم الثلاثاء تقريرها الشهري بشأن أسواق النفط، والذي سيتضمن أرقام الإنتاج في أبريل نيسان

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