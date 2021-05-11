احتدام وتيرة الضربات المتبادلة.. ودعوة أممية لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

2021/05/11 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط احتدام الضربات الصاروخية المتبادلة ما بين إسرائيل وحماس، انطلقت دعوات أممية ومن عدد من الدول تدعو لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، وضبط النفس واللجوء للقوة، والتي أسفرت عن قتلى من كلا الجانبين.

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