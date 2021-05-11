وزير التعليم يكشف عن مشروع بتخويل الجامعات إدارة القبول في الدراسات العليا

2021/05/11 | 22:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، بمراجعة وتطوير سياقات براءات الاختراع، فيما كشف عن مشروع بتخويل الجامعات إدارة القبول في الدراسات العليا.وذكر بيان لوزارة التعليم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه خلال ترؤسه اجتماع لهيئة الرأي في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة حيث بتشكيل لجنة لدراسة السياقات القانونية المتعلقة ببراءات الاختراع ومراجعتها وبلورة صيغة عقد بشأن ملكية براءات الاختراع وضمان حقوق الملكية الفكرية للمخترعين ورفع خلاصة بهذا الشأن في غضون شهر".وفي سياق مناقشة خطة الإجازات الدراسية كشف وزير التعليم، بحسب البيان، عن نية الوزارة بالتوجه الى مشروع تخويل الجامعات بإدارة ملف القبول في الدراسات العليا في السنوات المقبلة تحقيقا لاستقلالية المؤسسات الجامعية وإلغاء المركزية في هذا المفصل".واشار البيان الى ان "المجتمعين ناقشوا خطة البحث العلمي واستعرضوا أعداد البحوث المنجزة ونسبة الفائدة المتحققة منها لدى مؤسسات الدولة ، فيما اكدوا على ضرورة تغطية متطلبات تلك الأبحاث ورسم مساراتها في ضوء البرنامج الذي يتواءم والاحتياجات العلمية والفنية لمؤسسات القطاع العام والخاص".وأكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع، على "متابعة الدوائر ووضع جداول زمنية محددة للزيارات الميدانية واستكمال الأرشفة والأتمتة الإلكترونية ومتابعة المشاريع من قبل دائرة الشؤون الفنية"، مشددا على "تجاوز التحديات المالية والإدارية عبر توظيف الموجودات والملاكات البشرية على وفق رؤية علمية مدروسة من خلال لجان متخصصة".وحث الوزير، "دائرة المعالجة والإتلاف على إنجاز وتنفيذ الأعمال الموكلة إليها فيما ثمن جهود المشرف على تشكيلات الطاقة الذرية في تنفيذ خطة العمل الميدانية والتنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية لتنفيذ وتحقيق متطلبات البيئة الآمنة ضمن سياق خدمة المجتمع". واختتم الاجتماع، بحسب البيان، بالتأكيد على أهمية مراعاة اجراءات الدفاع المدني والتعاطي مع ملف الوعي الصحي عبر أخذ اللقاحات لمواجهة الجائحة وتوفير مناخات الوقاية والسلامة.

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