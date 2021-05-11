الحلبوسي والكاظمي يبحثان ملفي الانتخابات المبكرة وجرائم اغتيال الناشطين

2021/05/11 | 22:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ملف الانتخابات المبكرة و جرائم اغتيال الناشطين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة استمرار تكامل العمل وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وإيجاد السبل الكفيلة لحلِّها”.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث ملف الانتخابات المبكرة والإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية، وتهيئة الظروف الملائمة لإجرائها بالشكل الذي يعزز ثقة الناخب بالانتخابات ونتائجها”.

وتابع “كما ناقش اللقاء جرائم اغتيال الناشطين، وتأكيد العمل على كشف ملابسات هذه الجرائم ومن يقف خلفها للرأي العام، وتقديم الجناة للعدالة، مؤكدا سيادته دعم مجلس النواب للأجهزة الأمنية للتحقيق بهذه الجرائم المستنكرة”.

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