رسمياً.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي

2021/05/11 | 22:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج مانشستر سيتي، بطلًا للدوري الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، للمرة السابعة في تاريخه بالنظام القديم، والحديث.

وجاء تتويج المان سيتي، عقب تعثر مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني، وخسارته أمام ليستر (1-2) في الجولة 36 من البطولة.

وحصد مانشستر سيتي بذلك، لقب البريميرليغ الذي انطلق في العام 1992، للمرة الخامسة.

وجاءت تتويجات سيتي السابقة بالدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) في مواسم 2011-2012، و2013-2014، و2017-2018، و2018-2019، و2020-2021.

PUKmedia وكالات

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