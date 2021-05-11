الحلبوسي والكاظمي يبحثان تداعيات جرائم اغتيال الناشطين

2021/05/11 | 22:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة استمرار تكامل العمل وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وإيجاد السبل الكفيلة لحلِّها.

وبحث اللقاء ملف الانتخابات المبكرة والإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية، وتهيئة الظروف الملائمة لإجرائها بالشكل الذي يعزز ثقة الناخب بالانتخابات ونتائجها.

كما ناقش اللقاء جرائم اغتيال الناشطين، وتأكيد العمل على كشف ملابسات هذه الجرائم ومن يقف خلفها للرأي العام، وتقديم الجناة للعدالة، واكدا دعم مجلس النواب للأجهزة الأمنية للتحقيق بهذه الجرائم المستنكرة.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب

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