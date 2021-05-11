صور من تل أبيب والقدس الشرقية بعد ليلة صاروخية سقط فيها ضحايا

2021/05/11 | 22:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت مجموعة صور، الثلاثاء، وضعا متوترا في تل أبيب والقدس الشرقية بعد ليلة صاروخية سقط فيها ضحايا من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

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وشهدت الأراضي الفلسطينية تطورات جديدة إثر رشقات بعشرات الصواريخ نفذتها "سرايا القدس".

وأعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" عن توجيه ضربات صاروخية نحو مدينتي القدس وسديروت وتل أبيب، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى.

وردا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي غارة على قطاع غزة قتل خلالها 20 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال لقوا بالإضافة إلى عدد من الإصابات التي وصلت إلى مستشفى بيت حانون شمال القطاع.

في الأثناء أفادت مصادر صحفية بأن امرأة إسرائيلية لقيت مصرعها اليوم، وأن 26 آخرين أصيبوا منهم إثنان إصابتهما خطيرة إثر القصف الصاروخي الذي استهدف تل أبيب.

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