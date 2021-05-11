2021/05/11 | 22:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي – مباشر: أجرى الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتصالا هاتفيا بالرئيس العراقي برهم صالح رئيس جمهورية العراق تم خلاله بحث مجالات التعاون الإنساني والطبي على الساحة العراقية.واطلع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات والعراق يناقشان تعزيز البرامج الصحية للتصدي لـ"كورونا") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات والعراق يناقشان تعزيز البرامج الصحية للتصدي لـ"كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).