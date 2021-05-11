إختيار المخرج نوزاد شيخاني رئيساً للجنة التحكيمية في مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير

2021/05/11 | 23:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – المانيا بدعم من المركز السينمائي المغربي ينظم الدورة الثالثة عشر من مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير في مدينة أيت ملول بولاية أكادير، بشراكة مع مجلس جماعة أيت ملول، والمجلس الجهوي سوس ماسة، وكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر، وذلك للفترة ما بين 21 و 24 من شهر ماي الجاري، تحت شعار …

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