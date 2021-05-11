اخ يرتكب جريمة بشعة بحق شقيقه في كركوك

2021/05/11 | 23:05 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بقيام اخ بقتل شقيقه عبر اطلاق النار عليه في محافظة كركوك.

وذكر مصدر في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم، (11 ايار 2021)، ان "اخا قام يقتل شقيقه في احدى كافيتريات منطقة الحرية في كركوك".

واضاف، انه "لاذ بالفرار بعد ان افرغ سبعة اطلاقات بجسد شقيقه"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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