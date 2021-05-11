مكتب السيستاني يكشف عن موعد اول ايام عيد الفطر

2021/05/11 | 23:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقع مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني أن يرى هلال شهر شوال يوم الخميس المقبل بالعين المجردة ويكون يوم الجمعة المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقد توقع مركز البحوث والدراسات الفلكية، الذي يدار برعاية مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، رؤية هلال شهر شوال لسنة 1442 هـ ، يوم الخميس المقبل.

ووفقا للحسابات العلمية للجنة الاستهلال في مركز البحوث والدراسات الفلكية، إن "رؤية هلال شهر شوال ستكون ممكنة بالعين المجردة في جميع أنحاء العالم عند غروب شمس يوم الخمیس 13/05/2021".

وأضاف "كما أن الحسابات العلمية لليوم السابق – الاربعاء (غدا) 29 شهر رمضان 1442 - ولـ (60) مدينة - ابتداء من مدينة سدني في شرق استراليا وحتى مدينة وايت هورس في غرب كندا - تكشف عن عدم إمكان رؤيته في كل من الشرق الأوسط و أوروبا".

وتابع المركز، "أما المناطق المركزية للقارة الافريقية فظروف الرصد فيها أفضل من الشرق الأوسط، والمناطق الغربية للقارة الافريقية هي الأفضل من باقي المناطق المحيطة بها ولكن تبقى حرجة".

ولفت الى انه "وأفضل مناطق العالم لرؤية الهلال في يوم الاربعاء هي المناطق المركزية للقارة الامريكية،" مشيرا الى ان "هذا كله يعتمد على توفر الأنواء الجوية المناسبة والخبرة الكافية في رصد الهلال في كل تلك المناطق المذكورة".

ونوه مركز البحوث والدراسات الفلكية الى، أن "بعض الفرق من ذوي الاختصاص والخبرة الميدانية والمهتمة برصد الهلال ترى إمكان رؤية الهلال بالعين المسلحة عند غروب شمس يوم الاربعاء في بعض مناطق الشرق الأوسط وجزء من القارة الاوروبية و الافريقية".

وتابع "نحن بدورنا سنتصدى لاستلام وتحليل تقارير الرصد، ثم تسليمها الى الجهات الشرعية المعنية بذلك؛ لأن تحديد بداية الأشهر القمرية لا يعتمد على محض الحسابات العلمية وإنما يعتمد على الثبوت الشرعي لرؤية الهلال".

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