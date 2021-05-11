الجيش السوداني يفض تجمعا لمتظاهرين في ذكرى اعتصام القيادة العامة

2021/05/11 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة الحرة في الخرطوم بأن قوات من الجيش السوداني فضت تجمعا لمئات الشباب السودانيين الذين تجمعوا لإحياء الذكري الثانية لفض الاعتصام بالقرب من القيادة العامة

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