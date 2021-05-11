اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 139 الف حالة

2021/05/11 | 23:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 158146 حالة اصابة، 50366 في اربيل و48391 في السليمانية، و55852 في دهوك و3537 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 139138 حالة، 43587 في اربيل و41903 في السليمانية و50495 في دهوك و3153 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 4127 حالة، 1131 منها في اربيل و1887 في السليمانية و963 في دهوك، و146 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 14881 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 5648 في اربيل و4601 في السليمانية و4394 في دهوك و238 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

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