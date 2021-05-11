زيارة نائب وزير الدفاع السعودي للعراق: تعزيز التعاون الأمني المشترك

2021/05/11 | 23:16 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي في بغداد (Getty)

التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان والوفد المرافق له في بغداد، وبحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، إن اللقاء أكد أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، وتعزيز التعاون الأمني في مجال الحرب على بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده "أهمية تفعيل النتائج الإيجابية التي أثمرت عن الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية العراقية السعودية، والدفع بملف الاستثمارات السعودية في العراق إلى الأمام، في مجال الإعمار ومختلف القطاعات الأخرى"، مشيراً إلى أن "المرحلة الحالية من العلاقات الثنائية تشهد خطوات مثمرة، بما يصب في مصلحة البلدين وتعزيز أمن واستقرار المنطقة وترسيخ التنمية المستدامة فيها".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يستقبل نائب وزير الدفاع نائب رئيس هيئة الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية الأمير @kbsalsaud والوفد الرسمي المرافق له.



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— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 11, 2021

وقال رئيس الوزراء العراقي إنه قام بتوجيه القيادات الأمنية في وزارة الدفاع بضرورة تعزيز التعاون الأمني مع نظرائهم السعوديين، بما يخدم استقرار البلدين وأمنهما الداخلي.

ومن جهته، نقل نائب وزير الدفاع السعودي تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الكاظمي، وتطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات على مختلف الصعد، لافتاً إلى وجود توجيهات إلى جميع الأجهزة في السعودية بالانفتاح على العراق، وتعضيد التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما التقى الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، الوفد السعودي برئاسة خالد بن سلمان، وأكد بيان رئاسي أن اللقاء ناقش مذكرات التفاهم الموقعة بين بغداد والرياض، وعدداً من القضايا المشتركة، وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا تطور العلاقات العراقية السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق.

واتفقت آراء الطرفين على أن "العراق الآمن المستقر ذا السيادة والعلاقات الوثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي، هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".

وأكد صالح ضرورة تطوير العلاقات مع السعودية، وتوطيد آفاق التعاون معها في مختلف المجالات، داعياً إلى العمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد نائب وزير الدفاع السعودي التزام بلاده بدعم أمن واستقرار العراق، وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار، بما يحقق مصلحة الدولتين.

وقال مسؤول حكومي عراقي إن زيارة الوفد السعودي تهدف إلى تعزيز التعاون بين بغداد والرياض في المجالات الأمنية، ومختلف القضايا الأخرى التي تهم البلدين، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن المسؤول السعودي جدد دعم بلاده للعراق في مجال مكافحة الإرهاب، فضلاً عن مناقشة سبل ضبط الأمن على الحدود بين البلدين.

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