بيان اجتماع الجامعة العربية بشأن أحداث القدس

2021/05/11 | 23:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس جامعة الدول العربية على

المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء، دورة

غير عادية لبحث التحرك العربي والدولي

لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في

القدس.

وفي ختام الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية

"الفيديو كون

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