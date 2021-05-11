الكشف عن أسباب حرائق حقول الحنطة في عدد من المحافظات

2021/05/11 | 23:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء،

عن أسباب الحرائق التي تطال حقول الحنطة

في عدد من محافظات البلاد، فيما أشارت

إلى أنه لا توجد تعويضات مالية

للمزارعين الذين احترقت محاصيلهم.

وقال المتحدث الرسمي للوز

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