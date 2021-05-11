2021/05/11 | 23:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ديوان الوقف السني في العراق، و

دار الافتاء العراقية، اليوم الثلاثاء،

ان غدا متمماً لشهر رمضان وان يوم

الخميس المقبل اول أيام شهر شهوال وعيد

الفطر المبارك.

واعلنت كل من السعودية والإمارات

واسترال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الوقف السني يعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الوقف السني يعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).