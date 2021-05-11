البحرين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك لايت الروسي

2021/05/11 | 23:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الصحية في البحرين، الثلاثاء، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح “سبوتنيك لايت” الروسي ذي الجرعة الواحدة المضاد لـ”كوفيد-19″.وجاء قرار موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على التطعيم وإتاحة استخدامه استناد إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة فور استلامها لملفات التطعيم ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت عملية مراجعة وتقييم […]

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