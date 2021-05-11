محافظة عراقية تستثني فئة جديدة من الحظر الشامل (وثيقة)

2021/05/11 | 23:36 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت ادارة محافظة واسط، الثلاثاء، استثناء المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا من اجراءات حظر التجوال الشامل.

وبحسب الوثيقة الصادرة من محافظ واسط، اليوم (11 ايار 2021)، فإن "المحافظ محمد جميل المياحي دعا مديرية شرطة محافظ واسط والمنشأت لاستثناء المواطنين الذي يحملون كارت التطعيم (اللقاح) من الحظر الشامل".





واضافت، ان "هذا الاجراء يأتي لتشجيع على اخذ لقاح كورونا من المنافذ الصحية المعتمدة".

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