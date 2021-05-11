البصرة: نداء عاجل من صيادي الاسماك.. الكشف عن رقم خطير

2021/05/11 | 23:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت جمعية "صيادي الأسماك" في البصرة، الثلاثاء، المحافظ أسعد العيداني بالتحرك لحماية الصيادين من خفر السواحل الكويتية والإيرانية، مشيرة إلى المضايقات الحاصلة في مياه خور عبد الله الذي قال انه الأفضل في موسم الصيد، لكن الكويت تقول إنها من ضمن واقعها الجغرافي وتمنع الصيادين من الصيد، كاشفة عن تراجع أعداد الزوارق.

وقال رئيس الجمعية بدران عيسى التميمي في تصريح خاص لـ NRTعربیة، اليوم (11 ايار 2021)، إن "وضع الصيادين (مزري) بسبب إيران والكويت، خصوصا في الوقت الراهن الذي هو موسم للصيد، ولدينا مجموعة مخاطبات إلى الجهات الحكومية، لكن دون جدوى".

واضاف، ان "المحافظ يصل الموانئ، لكن لم يتفقد الصيادين أبدا، وكل ما نطالبه منه هو أن يوجه خفر السواحل العراقية بحماية الصيادين".

واوشح، ان "الدولة غير مهتمة بما يقدمه الصيادون من غذاء للمواطنين ويساهمون في تقليل البطالة، ونحن لا نطالب منهم سوى الحماية".

وكشف عن تراجع أسطول الصيادين، من 1600 زورق صيد إلى 180 زورق، وزوارق الصيد الموسمية من 1400 إلى 300.

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