الرئيس صالح يبحث مع نائب وزير الدفاع السعودي جملة من الملفات

2021/05/11 | 23:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح،

الثلاثاء، على أهمية تطوير العلاقات مع

الجانب السعودي وتوطيد آفاق التعاون في

مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقات

ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين

في مجالات الأمن والاقتصا

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