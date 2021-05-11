الحلبوسي يؤكد لـ

2021/05/11 | 23:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

الثلاثاء، تبني العراق سياسة الانفتاح

مع عمقه العربي، وتعزيز التعاون على

الأصعدة كافة، متطلعاً إلى تطوُّر

العلاقات بين العراق والسعودية، وتحقيق

المزيد من التنسيق وال

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