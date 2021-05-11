2021/05/11 | 23:47 - المصدر: وكالة نون

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الحشد الشعبي يتصدى لتعرض إرهابي شرق

صلاح الدين

تصدت قوات

#الفوج_الثالث_اللواء_52_الحشد_الشعبي ،

لتعرض إرهابي شنه فلول “داعش”

الإرهابي في جزيرة #العيث شرق محافظة

#صلاح_الدين .

وقامت

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