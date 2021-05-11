مكتب السيستاني يتوقع أول ايام عيد الفطر

2021/05/11 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع مكتبُ المرجع الدينيّ السيّد علي السيستاني، أول ايام عيد الفطر.

وقال المكتب في بيان "يتوقع أَنْ يُرَى هلالُ شهرِ شوّالٍ يوم الخميس المقبل بالعين المجرّدة ويكون يومُ الجُمُعة المقبل أوّل أيّام عيد الفطر المبارك".

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