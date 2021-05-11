وزير التعليم العالي يكشف عن توجه جديد بملف القبول في الدراسات العليا

2021/05/11 | 23:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الثلاثاء، بتشكيل لجنة لمراجعة وتطوير سياقات براءات الاختراع ودعم المبدعين وحماية الملكية الفكرية للمخترعين.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 ايار 2021)، أن "ذلك جاء لدى ترؤسه اجتماعا لهيئة الرأي في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة حيث وجه بتشكيل لجنة لدراسة السياقات القانونية المتعلقة ببراءات الاختراع ومراجعتها وبلورة صيغة عقد بشأن ملكية براءات الاختراع وضمان حقوق الملكية الفكرية للمخترعين ورفع خلاصة بهذا الشأن في غضون شهر".

وأضاف أنه "في سياق مناقشة خطة الإجازات الدراسية كشف وزير التعليم عن نية الوزارة بالتوجه الى مشروع تخويل الجامعات بإدارة ملف القبول في الدراسات العليا في السنوات المقبلة تحقيقا لاستقلالية المؤسسات الجامعية وإلغاء المركزية في هذا المفصل".

وناقش المجتمعون "خطة البحث العلمي واستعرضوا أعداد البحوث المنجزة ونسبة الفائدة المتحققة منها لدى مؤسسات الدولة مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة تغطية متطلبات تلك الأبحاث ورسم مساراتها في ضوء البرنامج الذي يتواءم والاحتياجات العلمية والفنية لمؤسسات القطاع العام والخاص".

وأكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع على "متابعة الدوائر ووضع جداول زمنية محددة للزيارات الميدانية واستكمال الأرشفة والأتمتة الإلكترونية ومتابعة المشاريع من قبل دائرة الشؤون الفنية"، مؤكدا على "تجاوز التحديات المالية والإدارية عبر توظيف الموجودات والملاكات البشرية على وفق رؤية علمية مدروسة من خلال لجان متخصصة".

وحث دائرة المعالجة والإتلاف على "إنجاز وتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم فيما ثمن جهود المشرف على تشكيلات الطاقة الذرية في تنفيذ خطة العمل الميدانية والتنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية لتنفيذ وتحقيق متطلبات البيئة الآمنة ضمن سياق خدمة المجتمع".

وأكد على "أهمية مراعاة اجراءات الدفاع المدني والتعاطي مع ملف الوعي الصحي عبر أخذ اللقاحات لمواجهة الجائحة وتوفير مناخات الوقاية والسلامة".

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