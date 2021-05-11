العامري يرد على السفير البريطاني

2021/05/11 | 23:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، على السفير البريطاني ستيفن هيكي.وقال العامري في بيان، أن “يعرف حدود عمله، ولن نسمح له بالتدخل في الشأن الداخلي”.ودعا العامري “وزارة الخارجية العراقية الى مراقبة عمل السفراء واتخاذ ما يلزم لمنع أي تدخل في الشأن الداخلي”.

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