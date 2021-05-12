انصاف المواقف لا تكفي - مازن الحسوني

2021/05/12 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني منذ الأحتلال الأمريكي للعراق اصدر الحزب الشيوعي العراقي العديد من البيانات ولكنها لم تلقى تفاعلاً كالذي لاحظناه مع بيانه الأخير في 9-5-2021البعض فرح جدأ وهو ما يؤشر الى أن العديد من رفاق الحزب وأنصاره يدعمون موقفاً مختلفاً بوجه القوى التي تمارس القتل والفساد وتتحكم بسلطة قرار الدولة بدل مواقف الشجب والأدانة المعتادة التي أعتادوا سماعها دون فعل حقيقي.البعض الأخر أعتبر الموقف بسيطأ والوضع يحتاج ......





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