الخلاض والفداء ح2 - عباس علي العلي

2021/05/12 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي خلاصة قضية الخلاص بكل تفرعاتها ومقدماتها جاءت اساسا لتبرير حالة سلبية مارسها اليهود ضد شخص النبي عيسى عليه السلام من خلال دس كتابات وأفكار لتبرير الفعل الشاذ من فئة كانت تعد نفسها ابناء الله وأحباءه، وعندما أدركت حجم الخطيئة التي أرتكبت منهم عمدوا إلى التبريرات ليس كفرانا عن الذنب والخطيئة، بل لمزيد من الإيغال في الهاوية التي وضعوا بها أنصار السيد المسيح، فالتأثير اليهودي في الفكر المسيحي لا يتجلى ......





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