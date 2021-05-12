صراع البحث عن التعاطف - كلكامش نبيل

2021/05/12 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كلكامش_نبيل في فترة مراهقتي، كنتُ أرفض جميع الانتماءات وأعتقدُ أن الإنسانية هي الرابط الحقيقي الوحيد الذي يوحّد بني البشر، وكنتُ أعتقد أن الروابط الدينية والقومية مجرد أوهام مُضافة مثل أردية يرتديها الإنسان - وقد كتبتٌ عن ذلك في رواية توقفت عن إكمالها في عام 2012.



بمرور الوقت، أكتشفتُ أن الإنسانية في الحقيقة رباط واهٍ أمام الواقع، وأن بقية الانتماءات أكثر عُمقًا وتجذرًا وواقعية، وهذه نقطعة خلافي مع اليساريين ......





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