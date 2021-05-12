2021/05/12 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صيانة عن بُعد لطائرات أف 16 في قاعدة بلد بعد مغادرة الشركة الأمريكية سامراء- بغداد-الزمان استقبل الرئيس العراقي برهم صالح في مكتبه بالعاصمة العراقية بغداد ، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، امس وكما عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لقاء مع الأمير خالد بن سلمان، تناول العلاقات بين السعودية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تبلغ وزير الدفاع السعودي فتح مجالات التعاون العسكري ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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