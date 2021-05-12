بغداد‭ ‬تبلغ‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودي‭ ‬فتح مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬

2021/05/12 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صيانة‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬لطائرات‭ ‬أف‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بلد‭ ‬بعد‭ ‬مغادرة‭ ‬الشركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ سامراء‭- ‬بغداد‭-‬الزمان‭ ‬ استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بالعاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭ ‬،‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬امس‭ ‬ وكما‭ ‬عقد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬تناول‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ […]

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