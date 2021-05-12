فشل جهود مصر للتهدئة ونتانياهو يتوعد حماس بضربات غير متوقعة

2021/05/12 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ غزة‭- ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ عادت‭ ‬صور‭ ‬الملاجئ‭ ‬والظلام‭ ‬والركض‭ ‬تحت‭ ‬أصوات‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬عسقلان‭ ‬تغزو‭ ‬مشاهد‭ ‬التقارير‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬فيما‭ ‬توعد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ب‭”‬تكثيف‭” ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬في‭ ‬هجومين‭ ‬صاروخين‭ ‬منفصلين‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭.[…]

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