مقتل ضابط مخابرات فلسطيني بالضفة وتدمير مكاتب حماس في غزة

2021/05/12 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رام‭ ‬الله‭ – ‬غزة‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬قتل‭ ‬فلسطيني‭ ‬واصيب‭ ‬آخر‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬عند‭ ‬مفترق‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬فلسطيني‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تصاعد‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬والاراضي‭ ‬الفلسطينية‭.‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬‮«‬اطلق‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬كان‭ ‬داخلها‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬جهاز‭ […]

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